Эльмар Мамедов: Экономические отношения Азербайджана с Великобританией имеют стратегическое значение

Экономические отношения Азербайджана с Великобританией имеют стратегическое значение.

Экономические отношения Азербайджана с Великобританией имеют стратегическое значение.

Как сообщает Report, об этом глава департамента экономического сотрудничества министерства иностранных Азербайджана Эльмар Мамедов сказал на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Короля Великобритании Чарльза III.

"Наши экономические отношения имеют стратегическое значение. Азербайджан вступил в исторический этап после восстановления полного суверенитета над своими международно признанными территориями, открывая новые возможности для сотрудничества и развития. Освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы обладают большим потенциалом с точки зрения инвестиций. Недавно наше сотрудничество с Великобританией начало распространяться на сектор возобновляемых источников энергии. Инвестиционное решение BP о строительстве солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраильском районе знаменует начало нового этапа в этой области. Последнее заседание Совместной межправительственной комиссии, состоявшееся в Лондоне в апреле этого года, еще раз продемонстрировало масштаб нашего сотрудничества”, - сказал он.

Мамедов отметил, что Азербайджан и Великобританию связывают прочные и углубляющиеся двусторонние отношения, основанные на постоянном политическом диалоге, прочных экономических связях и взаимовыгодном сотрудничестве.

"Со временем повестка дня наших двусторонних отношений расширилась и теперь охватывает широкий спектр стратегических областей, включая энергетику, торговлю, безопасность и борьбу с изменением климата", - сказал он.

Мамедов также выделил прочное сотрудничество между странами в рамках борьбы климатическими изменениями.

"Сила этого партнерства была наглядно продемонстрирована благодаря нашему успешному сотрудничеству во время COP29, где Соединенное Королевство активно поддержало глобальный переговорный процесс и одобрило глобальные инициативы, выдвинутые в рамках Программы действий председательства на COP29, и обеспечило представительство на высоком уровне на протяжении всего мероприятия. Прошедший год был очень продуктивным с точки зрения визитов, встреч и контактов на высоком уровне. Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Оксфорд в июле, а также первый визит премьер-министра Кира Стармера в Азербайджан в ноябре в рамках Саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата COP29 внесли дальнейший вклад в наше партнерство. Продолжение политического диалога между двумя странами посредством взаимных визитов на высоком уровне, регулярных встреч в рамках Стратегического диалога, а также политических консультаций имеет решающее значение для дальнейшего развития наших отношений", - сказал он.

По его словам, предпринимаются шаги по расширению правовых рамок партнерства между Азербайджаном и Соединенным Королевством.