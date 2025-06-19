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Посол: Отношения между Баку и Лондоном за последний год отличались особой динамикой

Посол: Отношения между Баку и Лондоном за последний год отличались особой динамикой Отношения между Великобританией и Азербайджаном за последние 12 месяцев отличались особой динамикой и заметными достижениями.
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 19:48
Посол: Отношения между Баку и Лондоном за последний год отличались особой динамикой

Отношения между Великобританией и Азербайджаном за последние 12 месяцев отличались особой динамикой и заметными достижениями.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд сказал на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Короля Великобритании Чарльза III.

В своем выступлении дипломат отметил активное сотрудничество между Великобританией и Азербайджаном в ноябре 2024 года в рамках климатической конференции COP29: "Наибольшую гордость у меня вызывает участие в COP29 в качестве посла Великобритании в Азербайджане. Это были две невероятные недели, в течение которых наши страны работали плечом к плечу, чтобы противостоять глобальному климатическому вызову. Азербайджан стал блестящей принимающей стороной, а мы, в свою очередь, сделали все возможное, чтобы внести вклад в достижение успешных результатов. Кроме того, именно в этот период сэр Кир Стармер стал первым премьер-министром Великобритании, посетившим Азербайджан", - подчеркнул он.

Говоря о точках соприкосновения между двумя странами, посол Фергюс Олд особенно выделил сферу энергетики.

"Британские компании активно участвуют в формировании будущего облика Азербайджана - от Карабаха до побережья Каспийского моря. Они открывают новые главы в нашем энергетическом партнерстве и способствуют диверсификации азербайджанской экономики", - отметил дипломат.

Вспоминая ключевые события, ознаменовавшие развитие двусторонних отношений за последние месяцы, он добавил: "В январе этого года мы назначили первого постоянного военного атташе Великобритании в Азербайджане - капитан-лейтенанта Гэвина Тарбарда. В апреле министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил Лондон для участия в заседании Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономики и торговли, где были обозначены ещt более амбициозные цели в сфере двустороннего взаимодействия. В мае мы пригласили министра науки и образования Азербайджана на Всемирный форум по образованию, проходивший в британской столице".

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Bakı və London arasında münasibətlər son il xüsusi dinamikası ilə fərqlənib

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