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Айхан Гаджизаде: Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения границы

Айхан Гаджизаде: Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения границы Айхан Гаджизаде: Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения границы
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 20:43
Айхан Гаджизаде: Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения границы

В связи со столкновением между Израилем и Ираном продолжается процесс выезда граждан нашей страны и иностранцев с территории Ирана на основании обращений, поступивших в Министерство иностранных дел Азербайджана, наше посольство в Иране, а также в наше генеральное консульство в Тебризе.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что предпринимаются меры для получения соответствующих разрешений для пересечения сухопутной границы гражданами Азербайджанской Республики, а также других стран, желающими покинуть Иран.

"По данным на сегодняшний день, более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения границы, и из них 180 человек уже въехали на территорию Азербайджана. До настоящего времени обращения, поступившие из 77 стран, рассматриваются в соответствующем порядке, и создаются условия для пересечения границы гражданами этих стран.

Министры иностранных дел России, Соединенного Королевства, Канады, Италии, а также многие страны на различных уровнях выразили глубокую благодарность Азербайджану за поддержку", - подчеркнул представитель МИД.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada: More than 600 Azerbaijani citizens applied for crossing Iran-Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: 600 nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı sərhəddən keçid üçün müraciət edib

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