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Азербайджан и Казахстан завершили военные учения в Каспийском море

Азербайджан и Казахстан завершили военные учения в Каспийском море Азербайджан и Казахстан завершили военные учения "Каспийский бриз-2025" в Каспийском море.
Армия
19 июня 2025 г. 21:22
Азербайджан и Казахстан завершили военные учения в Каспийском море

Азербайджан и Казахстан завершили военные учения "Каспийский бриз-2025" в Каспийском море.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте казахского министерства обороны.

Согласно информации, учения включали отработку стрельбы по морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин. Кроме того, военные силы Азербайджана и Казахстана тренировали навыки совместного маневрирования и поисково-спасательные операции.

В ходе учений также проводилась организация противовоздушной обороны.

Отметим, что совместные военные учения Азербайджана и Казахстана начались 17 июня в Актау. В церемонии открытия учений приняли участие заместитель командующего ВМС Азербайджана - начальник штаба капитан 1 ранга Теймур Муршудов и первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана – начальник главного штаба капитан 1 ранга Канат Ниязбеков.

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