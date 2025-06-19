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В Кахраманмараше проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала"

В Кахраманмараше проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала" В эти минуты в турецком городе Кахраманмараш проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала".
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 16:40
В Кахраманмараше проходит церемония открытия Азербайджанского квартала

В эти минуты в турецком городе Кахраманмараш проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала".

Как сообщает корреспондент Report, в мероприятии принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

На церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем был показан видеоролик, посвященный "Азербайджанскому кварталу".

На мероприятии выступил президент Азербайджанской Республики.

16:21

В эти минуты в городе Кахраманмараш в Турции проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в мероприятии.

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Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraşda "Azərbaycan" məhəlləsinin açılış mərasimi olub, İlham Əliyev və Ərdoğan tədbirdə iştirak ediblər - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке Opening ceremony of 'Azerbaijan' neighborhood underway in Turkish city of Kahramanmaras

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