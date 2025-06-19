В Кахраманмараше проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала"

В эти минуты в турецком городе Кахраманмараш проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала".
Как сообщает корреспондент Report, в мероприятии принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
На церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Затем был показан видеоролик, посвященный "Азербайджанскому кварталу".
На мероприятии выступил президент Азербайджанской Республики.
16:21
В эти минуты в городе Кахраманмараш в Турции проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала".
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в мероприятии.