В суде рассмотрены документы об ущербе гражданской инфраструктуре Азербайджана в период Отечественной войны

В Бакинском военном суде 19 июня прошло

В Бакинском военном суде 19 июня прошло очередное заседание в рамках судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений.

Как сообщает Report, на заседании, прошедшем под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель Вюсал Абдуллаев задал очередные вопросы обвиняемому Давиду Манукяну. Сначала он ответил на вопросы о минировании территорий Азербайджана, ранее оккупированных Арменией.

Также были рассмотрены документы об ущербе гражданской инфраструктуре Азербайджана в период Отечественной войны.

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