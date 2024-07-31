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Четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли в Лачыне

Четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли в Лачыне Дело о гибели в Лачыне четырех военнослужащих азербайджанской армии расследуется в Губадлинской военной прокуратуре.
Армия
31 июля 2024 г. 14:48
Четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли в Лачыне

Дело о гибели в Лачыне четырех военнослужащих азербайджанской армии расследуется в Губадлинской военной прокуратуре.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора республики, руководитель пресс-службы военной прокуратуры Фирад Алиев.

По его словам, на основании поступившей в Губадлинскую военную прокуратуру информации сотрудниками ведомства и управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджана проведен осмотр места происшествия и тел. Изъяты вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы, получены объяснения и выполнены другие необходимые действия, сказал он.

"В настоящее время в Губадлинской военной прокуратуре продолжается расследование, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства", - добавил Алиев.

14:30

В Лачыне погибли четверо военнослужащих азербайджанской армии, предположительно от отравления при купании в термальном источнике с содержанием сероводорода.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что тела военнослужащих - капитана Эмналыева Асифа Гахраман оглу, прапорщика Джебраилова Фарида Фамиль оглу, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы сержанта Самедова Турала Машаллах оглу и сержанта Шахмарлы Эмина Огтай оглу были найдены в термальном источнике на территории Лачынского района.

"По предварительной версии, военнослужащие отравились 30 июля во время купания в неслужебное время.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Suspected hydrogen sulfide poisoning claims lives of four Azerbaijani servicemen
Версия на азербайджанском языке Laçında hərbçilərin həlak olduğu yerə baxış keçirilib, araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

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