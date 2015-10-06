Генконсул: Опыт решения проблем беженцев в Азербайджане может стать примером для Европы

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Урок, который Азербайджан вынес из борьбы с кризисом беженцев, был довольно прост: независимо от размера бремени, мы должны всегда принимать его с состраданием и решимостью". Как сообщает Report, об этом говориться в статье генерального консула Азербайджана в США Насими Агаева, опубликованной в известном американском издании "The Daily Caller".

В статье отмечается, что любая жизнь ценна сама по себе и не всегда можно оценить объем кризиса, поэтому важно найти путь, чтобы дипломаты и люди по всему миру смогли моделировать свой опыт как адресовать гуманитарные катастрофы в эти тяжелые времена. "И мы должны сделать это быстро. Волна беженцев от войны и разрушения не подает признаков ослабления. И если взглянуть, как небольшая светская мусульманская страна смогла преодолеть подобные ненадежные времена не так давно, то это может помочь в понимании подобного пути для Европы", - говорится в статье.

Генконсул подчеркнул, что Азербайджан хорошо знаком с трагедией и вызовами проблемы беженцев в условиях войны. "Незаконное вторжение и инициированные Арменией этнические чистки на азербайджанских землях в начале 1990-х годов вылились в один миллион беженцев и вынужденных переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и земли, где они жили в мире столетиями. Это было практически 15% от всего населения", - указывает Н.Агаев.

Дипломат также добавил, что наряду с внешними беженцами, изгнанными из Армении, и внутренними беженцами (вынужденные переселенцы с оккупированных земель), Азербайджан также приютил около 50 тысяч турков-месхетинцев из Центральной Азии.

Генконсул подчеркнул, что Азербайджан на тот момент был вовлечен в нагорно-карабахский конфликт, преодолевал экономический коллапс и политический хаос после обретения независимости от Советского Союза, гуманитарной помощи тогда не хватало, беженцы не всегда получали доступ к электричеству, проточной воде, образованию и медикаментам.

Он подчеркнул, что однако правительство постепенно смогло решить ряд насущных проблем.

"Урок, который Азербайджан вынес из борьбы с кризисом беженцев, был довольно прост: независимо от того, каков размер бремени, мы должны всегда принимать его с состраданием и определением. Люди, бегущие от войны на Ближнем Востоке, как те, кто бежал от войны в Азербайджане двадцать лет назад, потеряли все: свои дома, рабочие места, мечты о стабильной и упорядоченной жизни. Мы, как глобальное сообщество, должны сделать все, что мы можем, чтобы облегчить их страдания.

Не имея ресурсов и опыта, наша страна по-прежнему твердо принимает тех, кто был вынужден бежать, чего бы этого не стояло.

Урок Азербайджана может быть источником вдохновения для ЕС, как он борется, чтобы прийти к соглашению с кризисом: он показывает, что даже в трудные времена, мы можем и должны по-прежнему помогать тем, кому повезло меньше. Будем надеяться, что правительства Европы прислушаются к этому уроку и будут работать вместе, чтобы помочь", - резюмировал генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе.