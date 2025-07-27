Сборная Азербайджана завершила юношеский Олимпийский фестиваль EYOF с 10 медалями

Завершился XVIII Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (EYOF) "Скопье-2025", который проходил в Северной Македонии и Хорватии.

Завершился XVIII Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (EYOF) "Скопье-2025", который проходил в Северной Македонии и Хорватии.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, в фестивале приняли участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран Европы. Спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет соревновались в 15 видах спорта.

Сборная Азербайджана была представлена 52 спортсменами (28 юношей и 24 девушки) в 10 видах спорта.

Азербайджанские спортсмены завершили соревнования с 10 медалями — 3 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми.

Золотые медали сборной принесли дзюдоисты Гюльшен Гусейнова (до 44 кг), Рза Халилли (до 50 кг) и Расул Ализаде (до 55 кг). Серебро завоевали дзюдоисты Нурана Гаджизаде (до 48 кг), Зейд Аляскеров (до 60 кг), а также дуэт по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров — Лейли Алиева и Олег Кержанкин. Бронзовые медали выиграли дзюдоисты Айсун Мамедова (до 52 кг), Мехти Агакишиев (до 73 кг), Субхан Ахундов (свыше 90 кг), а также тхэквондист Юнис Гусейнов (до 73 кг).

Сборная Азербайджана заняла 17-е место в общем медальном зачёте.

Отметим, что победителем фестиваля стала сборная Италии, завоевавшая 50 медалей — 19 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте — Франция (15 золотых, 18 серебряных, 5 бронзовых медалей), на третьем — Испания с 33 медалями (10 золотых, 11 серебряных, 12 бронзовых). Турция заняла четвёртое место с 26 наградами (10 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых), Великобритания — пятое с 22 медалями (10 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых).

Медали различной пробы на фестивале завоевали команды 40 стран, а спортсмены из 35 государств поднялись на высшую ступень пьедестала.