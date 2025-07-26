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ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева

ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева Силы обороны Украины уничтожили командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии армии РФ.
Другие страны
26 июля 2025 г. 22:07
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева

Силы обороны Украины уничтожили командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии армии РФ.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, это следует из заявления оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева.

Известно, что именно он командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении в Харьковской области.

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