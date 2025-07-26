Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в Камбодже на фоне конфликта с Таиландом

Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в камбоджийской провинции Оддар Меанчей, которая граничит с Таиландом, на фоне эскалации приграничного конфликта между странами.

Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в камбоджийской провинции Оддар Меанчей, которая граничит с Таиландом, на фоне эскалации приграничного конфликта между странами.

Как передает Report, об этом сообщает газета Khmer Times со ссылкой на местные власти.

"Число перемещенных лиц уже превысило 8 тысяч семей, что эквивалентно почти 30 тысячам человек… Цифры значительно увеличились по сравнению с предыдущим днем, что свидетельствует об ухудшении гуманитарной ситуации, вызванной конфликтом", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей, комментируя эскалацию между странами, сообщила, что более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде, еще свыше 4 тысяч - в Камбодже.

Отметим, что эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В Таиланде в результате камбоджийских ударов погибли не менее 14 гражданских лиц.

Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Однако к вечеру субботы стало известно, что стороны приостановили боевые действия из-за сильного ливня. Президент США Дональд Трамп в свою очередь после переговоров с премьерами обеих стран написал в соцсети, что и Камбоджа и Таиланд заинтересованы в скорейшем прекращении огня.