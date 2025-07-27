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В турецкой провинции Бурса распространились лесные пожары

В турецкой провинции Бурса распространились лесные пожары Лесной пожар, вспыхнувший между районами Гюрсу и Кестель турецкой провинции Бурса, усиливается из-за ветреной погоды.
В регионе
27 июля 2025 г. 03:14
В турецкой провинции Бурса распространились лесные пожары

Лесной пожар, вспыхнувший между районами Гюрсу и Кестель турецкой провинции Бурса, усиливается из-за ветреной погоды.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, началась эвакуация ряда деревень в районе возгорания. Сообщается, что огонь угрожает жилым массивам, а деревни Карахыдыр и Ыгдыр охвачены пламенем.

Мэрия Бурсы предупредила жителей об опасности пожара. Тем временем автодорога Карабюк-Анкара перекрыта для движения в обоих направлениях.

По имеющимся данным, принимаются меры по тушению пожара, к борьбе с огнём привлечены пожарные расчёты. В тушении участвуют также сотрудники лесного хозяйства и местные жители.

Причины возгорания пока неизвестны. Отмечается, что жилые районы находятся под угрозой.

Лесные пожары также бушуют в провинциях Карабюк, Ушак и Кахраманмараш. В Карабюке эвакуированы около 20 деревень и 50 кварталов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Bursa vilayətində meşə yanğınları genişlənib

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