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Liver International: Почки могут прятать вирус гепатита E

Liver International: Почки могут прятать вирус гепатита E Ученые из Рурского университета (Германия) доказали, что вирус гепатита E способен проникать и размножаться не только в клетках печени, но и в почках.
Здоровье
27 июля 2025 г. 02:25
Liver International: Почки могут прятать вирус гепатита E

Ученые из Рурского университета (Германия) доказали, что вирус гепатита E способен проникать и размножаться не только в клетках печени, но и в почках.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале Liver International.

Гепатит Е — острое инфекционное заболевание, вызванное одноименным вирусом, который относится к семейству Herpesviridae (герпес-вирусов). Вирус проникает в организм через полость рта, оттуда попадает в тонкий кишечник, затем в кровоток и в печень, где начинает активно размножаться.

При гепатите возникает слабость, тошнота, снижение аппетита и "желтуха" — изменение цвета кожи и слизистых оболочек. Обычно болезнь протекает достаточно легко, однако она опасна для беременных женщин.

Ученые проанализировали вирусные образцы из крови, мочи и кала пациентов с хронической формой гепатита E и обнаружили значительные генетические отличия вирусов в разных органах. По словам ученых, это означает, что вирусные популяции в печени и почках развиваются независимо и эволюционируют в разных направлениях.

"При этом весь цикл размножения вируса в почках проходит так же, как и в печени", — пояснил доктор Андре Гемер, руководитель исследования.

Также выяснилось, что противовирусный препарат рибавирин, широко применяемый при гепатите E, действует на почечные клетки хуже. Возможно, это связано с особенностями метаболизма в почках, из-за чего вирус там становится менее уязвим к лечению.

"Почка может стать своего рода убежищем для вируса. Даже после успешной терапии вирус способен сохраняться и распространяться оттуда снова». Это способствует его быстрой адаптации к лекарствам", — объяснили исследователи.

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