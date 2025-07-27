Британию охватили протесты против размещения нелегалов в отелях

Протесты против практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах начинают охватывать всю Великобританию.

Протесты против практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах начинают охватывать всю Великобританию.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

По ее информации, 26 июля акции протеста прошли в Норидже в восточной Англии. Сотни человек с британскими флагами собрались у одного из отелей, где находились нелегальные мигранты, требуя его закрытия. Аналогичные протесты состоялись в Лидсе, Ноттингемшире, Саутгемптоне (Хэмпшир). Как говорится в статье, в некоторых случаях к протестующим пытались приблизиться группы, выступающие за защиту мигрантов, но их отводила в сторону полиция, чтобы избежать столкновений.

The Daily Telegraph сообщает, что новые акции протеста запланированы на 27 июля в Борнмуте (Дорсет) и Саутгемптоне на юге страны, Саттон-ин-Эшфилде (Ноттингемшир), Вулвергемптоне (Западный Мидлендс), Олтрингеме (Большой Манчестер) и Эппинге (Эссекс).

Протесты набирают обороты после инцидента, произошедшего в середине июля в Эппинге. Проживающий в городе 38-летний беженец из Эфиопии был обвинен в сексуальных домогательствах 14-летней девочки. После этого десятки людей собрались у отеля, в котором проживали мигранты, требуя его закрытия. Акции протеста продолжались несколько дней, были задержаны 18 человек, семи из них были предъявлены обвинения.