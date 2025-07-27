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В Японии научились редактировать гены в надежде предотвращать синдром Дауна

В Японии научились редактировать гены в надежде предотвращать синдром Дауна Специалисты японского Университета Миэ открыли новый метод редактирования генов, который, как надеются разработчики, поможет устранить лишнюю дополнительную хромосому, вызывающую синдром Дауна.
Наука и образование
27 июля 2025 г. 01:42
В Японии научились редактировать гены в надежде предотвращать синдром Дауна

Специалисты японского Университета Миэ открыли новый метод редактирования генов, который, как надеются разработчики, поможет устранить лишнюю дополнительную хромосому, вызывающую синдром Дауна.

Как передает Report, информация об этом опубликована в сетевом издании My Modern Met.

"Команда японских ученых из Университета Миэ разработала метод редактирования генов, который нацелен на дополнительную хромосому, ответственную за синдром Дауна. Результаты исследования, недавно опубликованные в журнале PNAS Nexus, показывают, как технология CRISPR/Cas9, модифицирующая ДНК, может удалять лишние хромосомы в пораженных клетках", - пишет издание.

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