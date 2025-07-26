Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей, но хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.

Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей, но хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.

Как передает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда, вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.

"У меня был разговор с президентом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи", — отметил он.

Он попросил американского президента передать, что Бангкок хочет как можно скорее провести двусторонний диалог для обсуждения прекращения огня и "в конечном итоге мирного разрешения конфликта".