Лучший бомбардир чемпионатов Португалии перешел в "Арсенал"

Лучший бомбардир последних двух сезонов чемпионата Португалии по футболу шведский нападающий Виктор Дьёкереш перешел из "Спортинга" в "Арсенал".

Лучший бомбардир последних двух сезонов чемпионата Португалии по футболу шведский нападающий Виктор Дьёкереш перешел из "Спортинга" в "Арсенал".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €63,5 млн. Еще €10 млн руководство португальской команды получит бонусами. В "Арсенале" швед будет выступать под 14-м номером, под которым играл лучший бомбардир в истории лондонской команды француз Тьерри Анри.

Дьёкерешу 27 лет, он выступал за "Спортинг" с 2023 года. Ранее форвард играл за английские "Ковентри" и "Брайтон", валлийский "Суонси", выступающий в чемпионате Англии, и шведскую "Броммапойкарну". В составе "Спортинга" он дважды стал чемпионом Португалии и один раз завоевал кубок страны.

В прошедшем сезоне Дьёкереш забил 39 голов в 33 играх чемпионата Португалии. В сезоне-2023/24 на счету нападающего было 29 мячей в 33 встречах. За сборную Швеции форвард провел 26 матчей и отметился 15 голами.