WP: Главе Пентагона запретили использовать полиграф для расследования утечек

WP: Главе Пентагона запретили использовать полиграф для расследования утечек

Министр обороны США Пит Хегсет при помощи полиграфа искал среди своего окружения в Пентагоне тех, кто передавал данные средствам массовой информации, однако ему пришлось отказаться от этой практики по распоряжению представителей вашингтонской администрации.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Использование министром обороны Питом Хегсетом тестов на полиграфе для поиска людей, сливающих информацию в СМИ, было прекращено по указанию Белого дома", - пишет газета.

Как сообщили ее источники, в апреле 2025 года команда Хегсета начала проводить проверки на полиграфе среди близкого окружения шефа Пентагона. Как утверждают собеседники издания, советник министра обороны Патрик Уивер выразил опасения представителям Белого дома по поводу того, что вскоре ему придется пройти соответствующий тест. После этого, по данным The Washington Post, с Пентагоном связался "человек, близкий к администрации", однако его имя и должность не называются.