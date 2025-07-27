О нас

WP: Главе Пентагона запретили использовать полиграф для расследования утечек

WP: Главе Пентагона запретили использовать полиграф для расследования утечек WP: Главе Пентагона запретили использовать полиграф для расследования утечек
Другие страны
27 июля 2025 г. 03:46
WP: Главе Пентагона запретили использовать полиграф для расследования утечек

Министр обороны США Пит Хегсет при помощи полиграфа искал среди своего окружения в Пентагоне тех, кто передавал данные средствам массовой информации, однако ему пришлось отказаться от этой практики по распоряжению представителей вашингтонской администрации.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Использование министром обороны Питом Хегсетом тестов на полиграфе для поиска людей, сливающих информацию в СМИ, было прекращено по указанию Белого дома", - пишет газета.

Как сообщили ее источники, в апреле 2025 года команда Хегсета начала проводить проверки на полиграфе среди близкого окружения шефа Пентагона. Как утверждают собеседники издания, советник министра обороны Патрик Уивер выразил опасения представителям Белого дома по поводу того, что вскоре ему придется пройти соответствующий тест. После этого, по данным The Washington Post, с Пентагоном связался "человек, близкий к администрации", однако его имя и должность не называются.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
Участники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с инфраструктурными проектами региона
ФотоУчастники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с инфраструктурными проектами региона
20 июля 2025 г. 15:45
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
Найдены тела утонувших в море в селе Новханы подростков
Найдены тела утонувших в море в селе Новханы подростков
20 июля 2025 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi