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    Джейхун Байрамов принял завершающего миссию посла Сербии

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 13:32
    Джейхун Байрамов принял завершающего миссию посла Сербии

    Азербайджан и Сербия обсудили развитие стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей и сотрудничество в энергетике, транспорте, промышленности и других сферах.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с завершающим дипломатическую миссию в стране послом Сербии Драганом Владисавлевичем.

    Байрамов выразил удовлетворение высоким уровнем азербайджано-сербских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении. Он подчеркнул важную роль политического диалога, взаимных визитов и контактов на высоком уровне в развитии двусторонних связей.

    Стороны отметили важность взаимной поддержки норм и принципов международного права, прежде всего суверенитета и территориальной целостности государств.

    На встрече была выражена удовлетворенность расширением торгово-экономических связей и поощрением взаимных инвестиций в последние годы. Стороны также обсудили развитие сотрудничества в энергетике, транспорте и логистике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, гуманитарной и других сферах.

    Байрамов пожелал завершающему свою дипломатическую миссию послу успехов в дальнейшей деятельности.

    Владисавлевич поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанные ему в период работы поддержку и содействие.

    Джейхун Байрамов принял завершающего миссию посла Сербии
    Джейхун Байрамов принял завершающего миссию посла Сербии
    Джейхун Байрамов принял завершающего миссию посла Сербии
    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Азербайджано-сербские отношения
    Фото
    Serbiyanın Azərbaycandakı səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatıb
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    Serbian ambassador concludes diplomatic mission in Azerbaijan
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