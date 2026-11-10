Кушнер рассчитывает на продуктивный диалог на переговорах Украины, РФ и США

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассчитывает на продуктивный диалог в ходе трехсторонних переговорах Украины, России и США в Абу-Даби.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом он заявил перед началом переговоров.

"Я думаю, что у нас будут очень продуктивные пару дней", - сказал он.

Кушнер отметил, что у их участников много эмоций, однако подчеркнул важность мужества команд.

"Нужно мужество приехать сюда сегодня. Я знаю, что существует много сильных эмоций с обеих сторон - в Европе, на Украине, в России - по этому поводу, но я действительно ценю мужество и лидерство, которые все здесь проявляют, приезжая сюда сегодня", - сказал он перед началом переговоров.

По словам Кушнера, многие идеи, которые предстоит обсудить в Абу-Даби, были подготовлены США совместно с европейскими партнерами и Украиной.

Кушнер подчеркнул, что США нашли способы преодоления разногласий между Россией и Украиной.

"Думаю, нам действительно удалось выявить и сократить разногласия по вопросам, в которых можно добиться прогресса, и у нас есть хорошие идеи относительно того, как их преодолеть", - сказал он.

Он добавил, что переговоры могут привести к созданию новой общей системы безопасности.

"Мы надеемся, что создадим новые основы, которые обеспечат нам десятилетия, если не столетия, мира. Надеемся, что это будет последняя война", - отметил он.