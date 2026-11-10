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    Послу Сербии в Азербайджане вручили орден "Достлуг"

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 13:33
    Послу Сербии в Азербайджане вручили орден Достлуг

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вручил завершающему дипмиссию в Азербайджане послу Сербии Драгану Владисавлевичу орден "Достлуг".

    Как сообщает Report, дипломат был удостоен награды президентом Азербайджана за заслуги в развитии азербайджано-сербских отношений.

    В ходе встречи послу также передали поздравительное послание.

    Владисавлевич выразил глубокую признательность за высокую награду, расценив ее как свидетельство высокой оценки отношений между двумя странами.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Азербайджано-сербские отношения
    Serbiya səfirinə "Dostluq" ordeni təqdim olunub
    Serbian ambassador awarded Azerbaijan's Dostlug Order
    44 filmi
    44 filmi

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