Послу Сербии в Азербайджане вручили орден "Достлуг"

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вручил завершающему дипмиссию в Азербайджане послу Сербии Драгану Владисавлевичу орден "Достлуг".

Как сообщает Report, дипломат был удостоен награды президентом Азербайджана за заслуги в развитии азербайджано-сербских отношений.

В ходе встречи послу также передали поздравительное послание.

Владисавлевич выразил глубокую признательность за высокую награду, расценив ее как свидетельство высокой оценки отношений между двумя странами.