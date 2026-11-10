Послу Сербии в Азербайджане вручили орден "Достлуг"
Внешняя политика
- 10 ноября, 2026
- 13:33
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вручил завершающему дипмиссию в Азербайджане послу Сербии Драгану Владисавлевичу орден "Достлуг".
Как сообщает Report, дипломат был удостоен награды президентом Азербайджана за заслуги в развитии азербайджано-сербских отношений.
В ходе встречи послу также передали поздравительное послание.
Владисавлевич выразил глубокую признательность за высокую награду, расценив ее как свидетельство высокой оценки отношений между двумя странами.
Serbiya səfirinə "Dostluq" ordeni təqdim olunub
Serbian ambassador awarded Azerbaijan's Dostlug Order
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