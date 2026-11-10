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    Serbiya səfirinə "Dostluq" ordeni təqdim olunub

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2026
    • 13:27
    Serbiya səfirinə Dostluq ordeni təqdim olunub

    Serbiyanın Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Draqan Vladisavlyeviçə "Dostluq" ordeni təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, ordeni Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov səfirə təqdim edib.

    Görüş zamanı, ilk öncə Azərbaycan ilə Serbiya arasında əlaqələrin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən "Dostluq" ordeni ilə təltif olunmuş səfirə orden təqdim olunub və təbrik mesajı çatdırılıb.

    Səfir bu ali mükafatla təltif olunmağına görə dərin minnətdarlığını bildirib, bunu iki ölkə arasında əlaqələrə verilən yüksək qiymətin təzahürü kimi dəyərləndirib.

    Serbiya - Azərbaycan Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Послу Сербии в Азербайджане вручили орден "Достлуг"
    Serbian ambassador awarded Azerbaijan's Dostlug Order
    MiniBoss
    MiniBoss

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