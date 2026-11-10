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    В Шри-Ланке в ДТП с участием трех автобусов погибли два человека, еще 50 пострадали

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 09:39
    В Шри-Ланке в ДТП с участием трех автобусов погибли два человека, еще 50 пострадали

    По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения трех автобусов в Шри-Ланке.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, еще около 50 человек получили ранения.

    Согласно информации, два автобуса транспортного управления Шри-Ланки (SLTB) столкнулись лоб в лоб, после чего частный автобус врезался в заднюю часть одного из них.

    Полиция Михинтале начала расследование обстоятельств происшествия.

    Автобусы Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Шри-Ланка
    Şri-Lankada yol qəzası olub, 2 nəfər ölüb, 50 nəfər xəsarət alıb
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