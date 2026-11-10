В Шри-Ланке в ДТП с участием трех автобусов погибли два человека, еще 50 пострадали
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 09:39
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения трех автобусов в Шри-Ланке.
Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, еще около 50 человек получили ранения.
Согласно информации, два автобуса транспортного управления Шри-Ланки (SLTB) столкнулись лоб в лоб, после чего частный автобус врезался в заднюю часть одного из них.
Полиция Михинтале начала расследование обстоятельств происшествия.
Последние новости
10:16
Цена азербайджанской нефти снизилась до $100 за баррельЭнергетика
10:15
Фото
Видео
В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля АтатюркаВнешняя политика
10:07
Видео
На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об азербайджано-турецких отношенияхВнешняя политика
10:03
На юге Филиппин разбился частный самолет с шестью иностранцами на бортуДругие страны
09:59
Пять школьников погибли при падении микроавтобуса в пруд в КамбоджеДругие страны
09:58
В Азербайджане могут повысить предельный уровень резервного фонда госбюджета до 7%Финансы
09:53
Прибыль "A-Qrup Sığorta" сократилась более чем на 23%Финансы
09:39
В Шри-Ланке в ДТП с участием трех автобусов погибли два человека, еще 50 пострадалиДругие страны
09:38
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.11.2026)Финансы