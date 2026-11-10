В Шри-Ланке в ДТП с участием трех автобусов погибли два человека, еще 50 пострадали

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения трех автобусов в Шри-Ланке.

Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, еще около 50 человек получили ранения.

Согласно информации, два автобуса транспортного управления Шри-Ланки (SLTB) столкнулись лоб в лоб, после чего частный автобус врезался в заднюю часть одного из них.

Полиция Михинтале начала расследование обстоятельств происшествия.