Şri-Lankada yol qəzası olub, 2 nəfər ölüb, 50 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2026
- 09:55
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Şri-Lankada üç avtobusun toqquşması nəticəsində ən azı 2 nəfər ölüb.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, daha 50-yə yaxın şəxs yaralanıb.
Məlumata görə, Şri-Lanka Nəqliyyat İdarəsinə məxsus iki avtobus toqquşub, bundan sonra isə digər avtobus onlardan birinə çırpılıb.
Mihintale polisi hadisənin başvermə şəraitini araşdırır.
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