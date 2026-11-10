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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Şri-Lankada yol qəzası olub, 2 nəfər ölüb, 50 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 09:55
    Şri-Lankada yol qəzası olub, 2 nəfər ölüb, 50 nəfər xəsarət alıb

    Şri-Lankada üç avtobusun toqquşması nəticəsində ən azı 2 nəfər ölüb.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, daha 50-yə yaxın şəxs yaralanıb.

    Məlumata görə, Şri-Lanka Nəqliyyat İdarəsinə məxsus iki avtobus toqquşub, bundan sonra isə digər avtobus onlardan birinə çırpılıb.

    Mihintale polisi hadisənin başvermə şəraitini araşdırır.

    Şri-Lanka
    В Шри-Ланке в ДТП с участием трех автобусов погибли два человека, еще 50 пострадали
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