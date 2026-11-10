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    В Азербайджане изменят финансовые санкции за нарушение требований отчетности

    Финансы
    • 10 ноября, 2026
    • 13:03
    В Азербайджане изменят финансовые санкции за нарушение требований отчетности

    В Азербайджане размер финансовой санкции за невыполнение требований отчетности предлагается снизить с 30% до 10% общей суммы средств, зачисленных на счет. При этом минимальный размер санкции составит 1 000 манатов.

    Как сообщает Report, изменения, которые затронут кредитные организации и организации электронных денег, лиц, осуществляющих банковские операции, а также финансовые институты, предусмотрены законопроектом о внесении поправок в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Согласно проекту, за невыполнение требований статьи 76-1.1 Налогового кодекса, касающихся отчетности, будет применяться финансовая санкция в размере 10% общей суммы средств, зачисленных на счет, но не менее 1 000 манатов. В настоящее время размер санкции составляет 30% от общей суммы.

    Если по таким счетам не проводились приходные операции, размер санкции за каждый счет предлагается повысить с 400 до 1 000 манатов.

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