В Азербайджане изменят финансовые санкции за нарушение требований отчетности

В Азербайджане размер финансовой санкции за невыполнение требований отчетности предлагается снизить с 30% до 10% общей суммы средств, зачисленных на счет. При этом минимальный размер санкции составит 1 000 манатов.

Как сообщает Report, изменения, которые затронут кредитные организации и организации электронных денег, лиц, осуществляющих банковские операции, а также финансовые институты, предусмотрены законопроектом о внесении поправок в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно проекту, за невыполнение требований статьи 76-1.1 Налогового кодекса, касающихся отчетности, будет применяться финансовая санкция в размере 10% общей суммы средств, зачисленных на счет, но не менее 1 000 манатов. В настоящее время размер санкции составляет 30% от общей суммы.

Если по таким счетам не проводились приходные операции, размер санкции за каждый счет предлагается повысить с 400 до 1 000 манатов.