США, ЕС и Украина заявили о необходимости надежных гарантий украинской безопасности - Обновлено

Представители США, Украины и европейских партнеров обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны и условия обеспечения прочного мира, включая предоставление Украине надежных гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам консультативной встречи в Абу-Даби.

Текст совместного заявления обнародовал специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Согласно заявлению, участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны учитывать суверенитет и территориальную целостность Украины, право страны на самостоятельное принятие решений и предусматривать надежные гарантии безопасности.

"Общая цель заключается в разработке практической и взаимодополняющей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и создаст необходимую основу доверия для достижения урегулирования путем переговоров", - говорится в заявлении.

Стороны также обсудили развитие соглашений в сфере безопасности после завершения войны, механизмы управления рисками и предотвращения опасной эскалации.

"Сильное НАТО останется центральным элементом коллективной обороны евроатлантического пространства. США, Украина и европейские партнеры продолжат тесное сотрудничество на протяжении всего переговорного процесса. Их общая цель - перейти к более широким многосторонним дискуссиям с участием европейских партнеров и добиться всеобъемлющего и прочного мира",- говорится в совместном заявлении.

11:42

В Абу-Даби стартовала координационная встреча делегации Украины с представителями Евросоюза и США перед началом трехсторонних переговоров с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил заявил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров в телеграм канале.

Во встрече приняли участие представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

"Мы сверим позиции и скоординируем дальнейшие шаги перед следующим этапом переговоров", - отметил Умеров.

По его словам, следующим этапом станут трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

Умеров назвал ключевыми приоритетами Украины прекращение боевых действий, предоставление надежных послевоенных гарантий безопасности, экономическое восстановление и развитие страны, а также решение гуманитарных вопросов.

"Работаем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", - подчеркнул он.

Отметим, что 10-11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.