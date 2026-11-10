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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    США, ЕС и Украина заявили о необходимости надежных гарантий украинской безопасности - Обновлено

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 13:27
    США, ЕС и Украина заявили о необходимости надежных гарантий украинской безопасности - Обновлено

    Представители США, Украины и европейских партнеров обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны и условия обеспечения прочного мира, включая предоставление Украине надежных гарантий безопасности.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам консультативной встречи в Абу-Даби.

    Текст совместного заявления обнародовал специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

    Согласно заявлению, участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны учитывать суверенитет и территориальную целостность Украины, право страны на самостоятельное принятие решений и предусматривать надежные гарантии безопасности.

    "Общая цель заключается в разработке практической и взаимодополняющей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и создаст необходимую основу доверия для достижения урегулирования путем переговоров", - говорится в заявлении.

    Стороны также обсудили развитие соглашений в сфере безопасности после завершения войны, механизмы управления рисками и предотвращения опасной эскалации.

    "Сильное НАТО останется центральным элементом коллективной обороны евроатлантического пространства. США, Украина и европейские партнеры продолжат тесное сотрудничество на протяжении всего переговорного процесса. Их общая цель - перейти к более широким многосторонним дискуссиям с участием европейских партнеров и добиться всеобъемлющего и прочного мира",- говорится в совместном заявлении.

    В Абу-Даби стартовала координационная встреча делегации Украины с представителями Евросоюза и США перед началом трехсторонних переговоров с Россией.

    Как передает Report, об этом сообщил заявил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров в телеграм канале.

    Во встрече приняли участие представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

    "Мы сверим позиции и скоординируем дальнейшие шаги перед следующим этапом переговоров", - отметил Умеров.

    По его словам, следующим этапом станут трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

    Умеров назвал ключевыми приоритетами Украины прекращение боевых действий, предоставление надежных послевоенных гарантий безопасности, экономическое восстановление и развитие страны, а также решение гуманитарных вопросов.

    "Работаем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", - подчеркнул он.

    Отметим, что 10-11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Российско-украинский конфликт Рустем Умеров Абу-Даби (ОАЭ) Стив Уиткофф Европейский союз (ЕС) Джаред Кушнер
    ABŞ və Aİ Ukraynanın təhlükəsizliyinə etibarlı zəmanətlərin zəruriliyini bəyan edib - Yenilənib
    US, EU declare need for reliable security guarantees for Ukraine – Update
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