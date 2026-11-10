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    Эксперты из Азербайджана, Армении и Грузии обсудили в Токио перспективы сотрудничества с Японией

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 13:32
    Эксперты из Азербайджана, Армении и Грузии обсудили в Токио перспективы сотрудничества с Японией

    Представители Азербайджана, Армении и Грузии приняли участие в круглом столе на тему "Геополитические перспективы Японии и Южно-Кавказского региона".

    Как передает Report со ссылкой на МИД Японии, выступивший организатором мероприятия, встреча состоялась 29 октября в Токио в рамках программы приглашения экспертов из стран Южного Кавказа, проходившей с 28 по 30 октября.

    По информации ведомства, программа была направлена на содействие стабильности и самостоятельному развитию Южного Кавказа, имеющего стратегическое геополитическое значение, а также на укрепление отношений Японии со странами региона.

    В круглом столе также приняла участие профессор Университета Кэйо Йоко Хиросе.

    Участники обсудили вызовы и перспективы обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, возможности укрепления региональной взаимосвязанности и экономического развития, а также перспективы расширения сотрудничества между Японией и странами региона.

    Кроме того, приглашенные эксперты посетили Центр поддержки медиации Фонда мира Сасакавы, где обменялись мнениями с его представителями, а также приняли участие в других мероприятиях.

    Азербайджан на встрече представлял директор Кавказского центра анализа политики Ахмед Алили, Армению - президент Армянского совета Арег Кочинян, Грузию - доцент и руководитель Японского центра Государственного университета Илии Джаба Месхишвили.

    Азербайджано-японские отношения Южный Кавказ Япония
    Tokioda Azərbaycan, erməni və gürcü ekspertləri Yaponiya ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər
    South Caucasus experts discuss prospects for co-op with Japan in Tokyo
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