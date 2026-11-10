Эксперты из Азербайджана, Армении и Грузии обсудили в Токио перспективы сотрудничества с Японией

Представители Азербайджана, Армении и Грузии приняли участие в круглом столе на тему "Геополитические перспективы Японии и Южно-Кавказского региона".

Как передает Report со ссылкой на МИД Японии, выступивший организатором мероприятия, встреча состоялась 29 октября в Токио в рамках программы приглашения экспертов из стран Южного Кавказа, проходившей с 28 по 30 октября.

По информации ведомства, программа была направлена на содействие стабильности и самостоятельному развитию Южного Кавказа, имеющего стратегическое геополитическое значение, а также на укрепление отношений Японии со странами региона.

В круглом столе также приняла участие профессор Университета Кэйо Йоко Хиросе.

Участники обсудили вызовы и перспективы обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, возможности укрепления региональной взаимосвязанности и экономического развития, а также перспективы расширения сотрудничества между Японией и странами региона.

Кроме того, приглашенные эксперты посетили Центр поддержки медиации Фонда мира Сасакавы, где обменялись мнениями с его представителями, а также приняли участие в других мероприятиях.

Азербайджан на встрече представлял директор Кавказского центра анализа политики Ахмед Алили, Армению - президент Армянского совета Арег Кочинян, Грузию - доцент и руководитель Японского центра Государственного университета Илии Джаба Месхишвили.