МИД Азербайджана выразил соболезнования Польше
Внешняя политика
- 10 ноября, 2026
- 12:41
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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Польше в связи с вооруженным нападением в Кракове, в результате которого погибли шесть человек.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в X.
"Глубоко опечалены известием о вооруженном нападении в Кракове, приведшем к гибели и ранению множества человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти трудные дни наши мысли с польским народом", - говорится в публикации.
Отметим, что стрельба произошла на главной площади Кракова. В результате погибли шесть человек, еще около десяти получили ранения.
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