МИД Азербайджана выразил соболезнования Польше

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Польше в связи с вооруженным нападением в Кракове, в результате которого погибли шесть человек.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в X.

"Глубоко опечалены известием о вооруженном нападении в Кракове, приведшем к гибели и ранению множества человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти трудные дни наши мысли с польским народом", - говорится в публикации.

Отметим, что стрельба произошла на главной площади Кракова. В результате погибли шесть человек, еще около десяти получили ранения.