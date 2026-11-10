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    МИД Азербайджана выразил соболезнования Польше

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 12:41
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Польше

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Польше в связи с вооруженным нападением в Кракове, в результате которого погибли шесть человек.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в X.

    "Глубоко опечалены известием о вооруженном нападении в Кракове, приведшем к гибели и ранению множества человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти трудные дни наши мысли с польским народом", - говорится в публикации.

    Отметим, что стрельба произошла на главной площади Кракова. В результате погибли шесть человек, еще около десяти получили ранения.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Азербайджано-польские отношения
    Azərbaycan XİN Polşaya başsağlığı verib
    Azerbaijani Foreign Ministry offers condolences to Poland
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