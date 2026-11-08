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    В Польше подозреваемый в массовой стрельбе мог убить троих родственников

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 13:56
    В Польше подозреваемый в массовой стрельбе мог убить троих родственников

    Подозреваемый в массовой стрельбе в центре польского Кракова, в результате которой погибли шесть человек и еще 15 получили ранения, предположительно, перед нападением убил троих членов своей семьи.

    Как передает Report со ссылкой на BILD, об этом сообщила польская прокуратура.

    По данным следствия, 24-летний Михал О. мог убить своих родителей и сестру. Их тела обнаружили в доме подозреваемого.

    После этого мужчина, предположительно, приехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим из полуавтоматической винтовки AR-15.

    Среди пострадавших есть граждане Германии, Австрии, Португалии, России и Великобритании.

    Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией. Он получил ранения и находится в больнице. В его автомобиле обнаружили дополнительное оружие и боеприпасы.

    По предварительным данным, остановить нападавшего удалось благодаря действиям двух полицейских, открывших ответный огонь спустя три минуты после первого сообщения о стрельбе.

    Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что оперативные действия правоохранителей позволили предотвратить еще большее число жертв.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в социальной сети X, что полицейские Якуб Кулик и Артур Мораньский, вероятно, спасли множество жизней. Оба находятся в тяжелом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.

    По информации польского МВД, подозреваемый придерживался радикальных ультраправых взглядов.

    Власти также опровергли сообщения о его возможной службе в армии. Отмечается, что слухи возникли из-за военной формы, в которую был одет нападавший.

    Мотивы преступления устанавливаются.

    Массовая стрельба Польша
    Polşada kütləvi atışmada şübhəli bilinən şəxsin öz ailə üzvlərini də öldürdüyü ehtimal olunur
    MiniBoss
    MiniBoss

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