Число погибших в массовых ДТП в Болгарии возросло до 11, пострадали 48 человек - Обновлено

В результате двух массовых ДТП на автомагистрали "Тракия" в Болгарии погибли 11 человек, еще 48 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило болгарское издание Nova со ссылкой на премьер-министра страны Румена Радева.

По его словам, министру внутренних дел Ивану Демерджиеву поручено направиться к месту происшествия. Правительственные самолеты предоставлены для перевозки тяжелораненых из больниц Ямбола, Сливена и Бургаса в Софию.

Кроме того, для эвакуации пострадавших задействованы военно-транспортные самолеты Spartan с медицинскими бригадами на борту.

По данным издания, в столкновениях участвовали более 70 легковых и грузовых автомобилей. Движение по автомагистрали "Тракия" перекрыто в обоих направлениях.

Исполняющий обязанности генерального секретаря МВД Болгарии Любомир Николов сообщил с места происшествия, что одной из вероятных причин аварий стали густой туман и резкое ухудшение видимости.

"Все погибшие ехали в направлении Бургаса. Первое ДТП произошло именно там. Грузовик перекрыл путь автобусу с группой людей. Затем произошло столкновение с другим грузовиком, перевозившим пшеницу. Легковой автомобиль также врезался в заднюю часть грузовика", - сказал он.

По словам Николова, очевидцы сообщили, что видимость на дороге первоначально составляла около 70–80 метров, однако внезапно сократилась до 10 метров.

Он предположил, что вторая авария могла произойти из-за того, что внимание водителей отвлекло столкновение автомобилей на противоположной стороне автомагистрали.

"Мы предполагаем, что ДТП в направлении Софии произошло по тому же механизму. Совпадение мест двух происшествий, вероятно, связано с тем, что водители отвлеклись на серьезное цепное столкновение в направлении Бургаса", - пояснил Николов.

13:09

Пять человек погибли, еще 10 получили тяжелые травмы в результате двух массовых ДТП с участием десятков автомобилей на автомагистрали "Тракия" в Болгарии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BGNES.

Аварии произошли в районе развязки Зимница – Драганцы на юго-востоке страны. В столкновениях участвовали легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы и грузовики.

К месту происшествия направили сотрудников полиции, пожарных и бригады скорой помощи из четырех областей: Ямбол, Сливен, Бургас и Стара-Загора. К спасательным работам также привлекли военнослужащих.

Военно-транспортный самолет Spartan приземлился в аэропорту Бургаса и находится в готовности к перевозке тяжелораненых в больницы Пловдива и Софии.

Первый сигнал об аварии поступил около 07:10 по местному времени (09:10 по Баку - ред.). Массовое столкновение произошло на 289-м километре автомагистрали в направлении Бургаса. Спустя несколько минут второе ДТП произошло на проезжей части в направлении Софии.

Предполагаемой причиной аварий называют густой туман, существенно ограничивший видимость. Водители сравнивали его плотность с "густым молоком".