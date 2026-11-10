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    Число погибших в массовых ДТП в Болгарии возросло до 11, пострадали 48 человек - Обновлено

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 14:39
    Число погибших в массовых ДТП в Болгарии возросло до 11, пострадали 48 человек - Обновлено

    В результате двух массовых ДТП на автомагистрали "Тракия" в Болгарии погибли 11 человек, еще 48 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщило болгарское издание Nova со ссылкой на премьер-министра страны Румена Радева.

    По его словам, министру внутренних дел Ивану Демерджиеву поручено направиться к месту происшествия. Правительственные самолеты предоставлены для перевозки тяжелораненых из больниц Ямбола, Сливена и Бургаса в Софию.

    Кроме того, для эвакуации пострадавших задействованы военно-транспортные самолеты Spartan с медицинскими бригадами на борту.

    По данным издания, в столкновениях участвовали более 70 легковых и грузовых автомобилей. Движение по автомагистрали "Тракия" перекрыто в обоих направлениях.

    Исполняющий обязанности генерального секретаря МВД Болгарии Любомир Николов сообщил с места происшествия, что одной из вероятных причин аварий стали густой туман и резкое ухудшение видимости.

    "Все погибшие ехали в направлении Бургаса. Первое ДТП произошло именно там. Грузовик перекрыл путь автобусу с группой людей. Затем произошло столкновение с другим грузовиком, перевозившим пшеницу. Легковой автомобиль также врезался в заднюю часть грузовика", - сказал он.

    По словам Николова, очевидцы сообщили, что видимость на дороге первоначально составляла около 70–80 метров, однако внезапно сократилась до 10 метров.

    Он предположил, что вторая авария могла произойти из-за того, что внимание водителей отвлекло столкновение автомобилей на противоположной стороне автомагистрали.

    "Мы предполагаем, что ДТП в направлении Софии произошло по тому же механизму. Совпадение мест двух происшествий, вероятно, связано с тем, что водители отвлеклись на серьезное цепное столкновение в направлении Бургаса", - пояснил Николов.

    Пять человек погибли, еще 10 получили тяжелые травмы в результате двух массовых ДТП с участием десятков автомобилей на автомагистрали "Тракия" в Болгарии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BGNES.

    Аварии произошли в районе развязки Зимница – Драганцы на юго-востоке страны. В столкновениях участвовали легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы и грузовики.

    К месту происшествия направили сотрудников полиции, пожарных и бригады скорой помощи из четырех областей: Ямбол, Сливен, Бургас и Стара-Загора. К спасательным работам также привлекли военнослужащих.

    Военно-транспортный самолет Spartan приземлился в аэропорту Бургаса и находится в готовности к перевозке тяжелораненых в больницы Пловдива и Софии.

    Первый сигнал об аварии поступил около 07:10 по местному времени (09:10 по Баку - ред.). Массовое столкновение произошло на 289-м километре автомагистрали в направлении Бургаса. Спустя несколько минут второе ДТП произошло на проезжей части в направлении Софии.

    Предполагаемой причиной аварий называют густой туман, существенно ограничивший видимость. Водители сравнивали его плотность с "густым молоком".

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Правила дорожного движения Болгария
    Bolqarıstanda zəncirvari iki yol qəzasında ölənlərin sayı 11-ə yüksəlib, 48 nəfər xəsarət alıb - Yenilənib
    Two multi-vehicle pileups in Bulgaria leave five dead and 10 injured
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