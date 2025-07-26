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Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу

Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит вечером 26 июля воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Другие страны
26 июля 2025 г. 23:41
Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит вечером 26 июля воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Операция по воздушному сбросу гуманитарной помощи будет идти в координации с гуманитарными организациями и ЦАХАЛ, под руководством Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях и ВВС Израиля", - говорится в заявлении.

В нем также сообщается, что принято решение об организации специальных гуманитарных коридоров для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН.

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