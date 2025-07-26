Британия и Австралия подписали соглашение по атомным подводным лодкам

Великобритания и Австралия подписали двустороннее соглашение о партнерстве в области строительства и эксплуатации атомных подводных лодок, рассчитанное на 50 лет.

Великобритания и Австралия подписали двустороннее соглашение о партнерстве в области строительства и эксплуатации атомных подводных лодок, рассчитанное на 50 лет.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства.

Подпись под документом поставили глава ведомства Джон Хили и его австралийский коллега Ричард Марлз. Как отмечается в коммюнике, соглашение "обеспечит всестороннее сотрудничество в области проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и вывода из эксплуатации подводных лодок класса SSN-AUKUS".

Договоренность основывается на трехстороннем партнерстве между правительствами Австралии, Великобритании и США (AUKUS).

Главной целью двустороннего соглашения называется поддержание "стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах на десятилетия вперед с использованием оборонной сферы как двигателя экономического роста". Как заявляли в Лондоне в преддверии подписания сделки, она должна создать новые экспортные возможности на уровне £20 млрд ($27 млрд) в ближайшие 25 лет.