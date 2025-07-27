О нас

СМИ: DOGE планирует сократить федеральное регулирование при помощи ИИ

СМИ: DOGE планирует сократить федеральное регулирование при помощи ИИ Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы наполовину сократить количество норм федерального регулирования к первой годовщине начала второго президентства Дональда Трампа.
Другие страны
27 июля 2025 г. 01:12
СМИ: DOGE планирует сократить федеральное регулирование при помощи ИИ

Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы наполовину сократить количество норм федерального регулирования к первой годовщине начала второго президентства Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на полученные документы и источники.

По информации издания, департамент разработал специальный инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный проанализировать примерно 200 000 федеральных нормативных актов с целью выявления тех, которые можно отменить, поскольку они больше не требуются по закону.

Отмечается, что таким образом планируется отменить около 100 000 актов. Основания задача состоит в том, чтобы "перезапустить Америку 20 января 2026 года". Согласно презентации, это позволит сэкономить триллионы долларов США за счет сокращения нормативно-правовых требований и федерального бюджета, а также привлечения внешних инвестиций.

Из презентации следует, что инструмент уже был использован для принятия решений по 1 083 разделам нормативных актов в министерстве жилищного строительства и городского развития (HUD) в течение двух недель. Кроме того, утверждается, что он составил "100% актов по дерегулированию" для бюро финансовой защиты потребителей.
Как пишет газета, три сотрудника министерства и полученные документы подтвердили, что ИИ действительно использовался для анализа сотен, а может быть и более тысячи нормативных положений в этом ведомстве с целью их отмены или внесения правок.

Как сказали газете чиновники, знакомые с деятельностью DOGE, этот инструмент был разработан инженерами, пришедшими в государственный сектор в рамках инициативы по сокращению госрасходов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
26 июля 2025 г. 23:56
Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу
Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу
26 июля 2025 г. 23:41
Африканское представительство ФИФА открылось в пригороде столицы Марокко
Африканское представительство ФИФА открылось в пригороде столицы Марокко
26 июля 2025 г. 23:31
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в Камбодже на фоне конфликта с Таиландом
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в Камбодже на фоне конфликта с Таиландом
26 июля 2025 г. 22:47
Британия и Австралия подписали соглашение по атомным подводным лодкам
Британия и Австралия подписали соглашение по атомным подводным лодкам
26 июля 2025 г. 22:26
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
СМИ: Сирия отвергла попытки раздела страны из-за вмешательства Израиля
СМИ: Сирия отвергла попытки раздела страны из-за вмешательства Израиля
26 июля 2025 г. 21:41
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов острова Маккуори
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов острова Маккуори
26 июля 2025 г. 21:26
WP: Германия передала Украине три системы Patriot
WP: Германия передала Украине три системы Patriot
26 июля 2025 г. 21:01
Трамп: Камбоджа и Таиланд хотят немедленного прекращения огня
Трамп: Камбоджа и Таиланд хотят немедленного прекращения огня
26 июля 2025 г. 20:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi