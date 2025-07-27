СМИ: DOGE планирует сократить федеральное регулирование при помощи ИИ

Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы наполовину сократить количество норм федерального регулирования к первой годовщине начала второго президентства Дональда Трампа.

Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы наполовину сократить количество норм федерального регулирования к первой годовщине начала второго президентства Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на полученные документы и источники.

По информации издания, департамент разработал специальный инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный проанализировать примерно 200 000 федеральных нормативных актов с целью выявления тех, которые можно отменить, поскольку они больше не требуются по закону.

Отмечается, что таким образом планируется отменить около 100 000 актов. Основания задача состоит в том, чтобы "перезапустить Америку 20 января 2026 года". Согласно презентации, это позволит сэкономить триллионы долларов США за счет сокращения нормативно-правовых требований и федерального бюджета, а также привлечения внешних инвестиций.

Из презентации следует, что инструмент уже был использован для принятия решений по 1 083 разделам нормативных актов в министерстве жилищного строительства и городского развития (HUD) в течение двух недель. Кроме того, утверждается, что он составил "100% актов по дерегулированию" для бюро финансовой защиты потребителей.

Как пишет газета, три сотрудника министерства и полученные документы подтвердили, что ИИ действительно использовался для анализа сотен, а может быть и более тысячи нормативных положений в этом ведомстве с целью их отмены или внесения правок.

Как сказали газете чиновники, знакомые с деятельностью DOGE, этот инструмент был разработан инженерами, пришедшими в государственный сектор в рамках инициативы по сокращению госрасходов.