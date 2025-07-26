Африканское представительство ФИФА открылось в пригороде столицы Марокко

Африканское представительство Международной федерации футбола (ФИФА) открылось в субботу в футбольном комплексе имени короля Мухаммеда VI в Сале - ближайшем пригороде марокканской столицы.

Африканское представительство Международной федерации футбола (ФИФА) открылось в субботу в футбольном комплексе имени короля Мухаммеда VI в Сале - ближайшем пригороде марокканской столицы.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

В церемонии приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе, президент Королевской марокканской федерации футбола Фаузи Лекжаа, различные официальные лица и представители спортивной сферы королевства.

"Это исторический момент, день торжества и счастья, который будет вписан золотыми буквами в историю ФИФА и футбола в Африке, Марокко и во всем мире", - заявил Инфантино во время церемонии открытия.

"Открытие представительства происходит в нужный момент, в том числе потому, что оно совпадает с празднованием Дня трона (главный национальный праздник Марокко, ежегодно отмечаемый 30 июля - ред.)", - добавил президент ФИФА.