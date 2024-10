Азербайджан выразил благодарность Йенсу Столтенбергу за вклад в укрепление партнерства с НАТО

Баку благодарен бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за вклад в укрепление сотрудничества между Альянсом и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодня НАТО прощается с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Выражаем нашу искреннюю благодарность за ваш вклад в партнерство Азербайджан-НАТО и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана на протяжении всего пребывания на этом посту. С теплотой вспоминаем ваш визит в Баку и встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в марте 2024 года, которая была приурочена к 30-летию партнерства Азербайджан-НАТО. Желаем вам дальнейших успехов в ваших начинаниях", - написал дипломат.

Напомним, что сегодня экс-премьер Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив норвежца Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.