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Азербайджан выразил благодарность Йенсу Столтенбергу за вклад в укрепление партнерства с НАТО

Азербайджан выразил благодарность Йенсу Столтенбергу за вклад в укрепление партнерства с НАТО Баку благодарен бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за вклад в укрепление сотрудничества между Альянсом и Азербайджаном.
Внешняя политика
1 октября 2024 г. 17:18
Азербайджан выразил благодарность Йенсу Столтенбергу за вклад в укрепление партнерства с НАТО

Баку благодарен бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за вклад в укрепление сотрудничества между Альянсом и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодня НАТО прощается с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Выражаем нашу искреннюю благодарность за ваш вклад в партнерство Азербайджан-НАТО и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана на протяжении всего пребывания на этом посту. С теплотой вспоминаем ваш визит в Баку и встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в марте 2024 года, которая была приурочена к 30-летию партнерства Азербайджан-НАТО. Желаем вам дальнейших успехов в ваших начинаниях", - написал дипломат.

Напомним, что сегодня экс-премьер Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив норвежца Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.

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Версия на английском языке Azerbaijan thanks Stoltenberg for contribution to strengthening partnership with NATO
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan NATO-nun keçmiş baş katibinə təşəkkür edib

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