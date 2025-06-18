Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ирана транзитом через Азербайджан и Туркменистан

Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ирана транзитом через Азербайджан и Туркменистан

Казахстан эвакуировал своих граждан из Ирана, в том числе 20 человек через территорию Азербайджана.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

"Благодаря слаженной работе и высокому уровню межведомственного взаимодействия министерством иностранных дел, профильных государственных органов и дипломатических представительств Казахстана за рубежом обеспечена эвакуация 109 казахстанцев",- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что эвакуация осуществлялась транзитом через территории Туркменистана (89 человек) и Азербайджана (20 человек).

"Всем эвакуированным была оказана консульско-правовая помощь и созданы необходимые условия для возвращения на Родину", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел также выражает признательность властям Ирана, Туркменистана и Азербайджана за оказанное содействие и конструктивное взаимодействие, "сыгравшие ключевую роль в обеспечении безопасного и своевременного перемещения казахстанцев по всему маршруту".