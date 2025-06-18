Лавров поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана

Лавров поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации российских граждан, включая деятелей искусства, из Ирана.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом Лавров заявил в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Стороны в частности обсудили вопросы региональной безопасности в контексте эскалации между Израилем и Ираном, а также двустороннее и региональное сотрудничество.

"Министр иностранных дел России выразил благодарность руководству Азербайджана и всем профильным структурам за поддержку в эвакуации российских граждан, включая деятелей искусства, из Ирана. Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе, возникшей в результате израильско-иранской эскалации, и подчеркнули важность дипломатического разрешения конфликта", - заявили в МИД.