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Лавров поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана

Лавров поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана Лавров поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 16:37
Лавров поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации российских граждан, включая деятелей искусства, из Ирана.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом Лавров заявил в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Стороны в частности обсудили вопросы региональной безопасности в контексте эскалации между Израилем и Ираном, а также двустороннее и региональное сотрудничество.

"Министр иностранных дел России выразил благодарность руководству Азербайджана и всем профильным структурам за поддержку в эвакуации российских граждан, включая деятелей искусства, из Ирана. Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе, возникшей в результате израильско-иранской эскалации, и подчеркнули важность дипломатического разрешения конфликта", - заявили в МИД.

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Версия на английском языке Lavrov thanks Azerbaijan for support in evacuating Russian citizens from Iran
Версия на азербайджанском языке Lavrov Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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