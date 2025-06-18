США ведут добровольную эвакуацию американцев из Израиля

США занимаются организацией добровольной эвакуации из Израиля американских граждан.

США занимаются организацией добровольной эвакуации из Израиля американских граждан.

Как передает Report, об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X.

"Обращение к американским гражданам, желающим покинуть Израиль: посольство США в Израиле работает над отправлением эвакуационных рейсов и судов", - написал он.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.