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США ведут добровольную эвакуацию американцев из Израиля

США ведут добровольную эвакуацию американцев из Израиля США занимаются организацией добровольной эвакуации из Израиля американских граждан.
Другие страны
18 июня 2025 г. 22:05
США ведут добровольную эвакуацию американцев из Израиля

США занимаются организацией добровольной эвакуации из Израиля американских граждан.

Как передает Report, об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X.

"Обращение к американским гражданам, желающим покинуть Израиль: посольство США в Израиле работает над отправлением эвакуационных рейсов и судов", - написал он.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.

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