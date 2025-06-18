США ведут добровольную эвакуацию американцев из Израиля

США занимаются организацией добровольной эвакуации из Израиля американских граждан.
Как передает Report, об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X.
"Обращение к американским гражданам, желающим покинуть Израиль: посольство США в Израиле работает над отправлением эвакуационных рейсов и судов", - написал он.
Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.