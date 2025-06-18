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Самвел Карапетян арестован на 2 месяца решением суда

Самвел Карапетян арестован на 2 месяца решением суда Самвел Карапетян арестован на 2 месяца
В регионе
18 июня 2025 г. 23:43
Самвел Карапетян арестован на 2 месяца решением суда

Суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана вынес решение об аресте предпринимателя Самвела Карапетяна сроком на два месяца.

Как передает Report, об этом сообщается в телеграм-каналах армянских СМИ.

Адвокат подсудимого заявил, что решение незаконное.

Отмечается, что С.Карапетяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 УК Армении, а именно: публичный призыв к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета, насильственному свержению конституционного строя.

Ранее сообщалось, что сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского предпринимателя С.Карапетяна по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

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Версия на азербайджанском языке Samvel Karapetyan məhkəmənin qərarı ilə 2 ay müddətinə həbs edilib

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