Зелим Коцоев: Рад, что смог взять бронзу на чемпионате мира

Рад, что смог взять бронзу на чемпионате мира.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (весовая категория до 100 кг), ставший бронзовым призёром на чемпионате мира, проходившем в столице Венгрии — Будапеште
По словам спортсмена, поражение в четвертьфинале стало результатом его собственной ошибки:
"Я приехал в Венгрию с целью завоевать золотую медаль. Но на пути в полуфинал допустил ошибку и проиграл. Во время поединка почувствовал излишнюю уверенность — это и стало одной из причин неудачи. Тем не менее, я рад, что не остался без награды".
Напомним, что в утешительном бою Котсоев одержал победу над испанцем Николозом Шеразадишвили, а в поединке за бронзу уверенно выиграл у представителя Южной Кореи Ким Сехона, одержав победу иппоном.