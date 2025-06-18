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Малахат Ибрагимгызы: Право на возвращение западных азербайджанцев — это норма международного права

Малахат Ибрагимгызы: Право на возвращение западных азербайджанцев — это норма международного права Право на возвращение западных азербайджанцев - это норма международного права.
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 21:05
Малахат Ибрагимгызы: Право на возвращение западных азербайджанцев — это норма международного права

Право на возвращение западных азербайджанцев - это норма международного права.

Об этом в интервью северному бюро агентства Report заявила председатель Женского совета Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы в рамках конференции на тему "Западный Азербайджан - наша родина", прошедшей 18 июня в Шабране.

"Как Женский совет, мы ведем международную работу. Тесно сотрудничаем с международным женским движением. В марте этого года в рамках месячника по правам женщин мы провели конференцию и направили обращение в ООН от имени Женского совета Общины Западного Азербайджана.

Наше обращение было принято в качестве официального документа ООН. По решению Совета Безопасности ООН этот документ был разослан в 200 стран. Тем самым еще раз подтверждено, что право на возвращение западных азербайджанцев — это норма международного права, основополагающее право человека, и никто не может препятствовать этому процессу возвращения", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Məlahət İbrahimqızı: Qərbi azərbaycanlıların qayıdış hüququ beynəlxalq hüquqdur

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