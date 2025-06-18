"Самолет Судного дня" прибыл на авиабазу у Вашингтона

Самолет E-4B Nightwatch, известный также как "самолет Судного дня", совершил перелет из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.

Самолет E-4B Nightwatch, известный также как "самолет Судного дня", совершил перелет из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Mail.

По ее информации, самолет, на борту которого размещен командный пункт высшего руководства страны на случай ядерной атаки, вылетел из Боссьер Сити, пролетел над штатами Вирджиния и Северная Каролина и приземлился на авиабазе Эндрюс.

Отмечается, что Nightwatch способен находиться в полете в течение недели при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Такой самолет использовался 43-м президентом США Джорджем Бушем во время терактов 11 сентября 2001 года.

В распоряжении ВВС США сейчас находятся четыре самолета E-4, которые были приняты на вооружение в 1970-х годах и срок службы которых подойдет к концу в 2030-х.