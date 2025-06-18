О нас

"Самолет Судного дня" прибыл на авиабазу у Вашингтона

"Самолет Судного дня" прибыл на авиабазу у Вашингтона Самолет E-4B Nightwatch, известный также как "самолет Судного дня", совершил перелет из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.
Другие страны
18 июня 2025 г. 22:34
Самолет Судного дня прибыл на авиабазу у Вашингтона

Самолет E-4B Nightwatch, известный также как "самолет Судного дня", совершил перелет из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Mail.

По ее информации, самолет, на борту которого размещен командный пункт высшего руководства страны на случай ядерной атаки, вылетел из Боссьер Сити, пролетел над штатами Вирджиния и Северная Каролина и приземлился на авиабазе Эндрюс.

Отмечается, что Nightwatch способен находиться в полете в течение недели при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Такой самолет использовался 43-м президентом США Джорджем Бушем во время терактов 11 сентября 2001 года.

В распоряжении ВВС США сейчас находятся четыре самолета E-4, которые были приняты на вооружение в 1970-х годах и срок службы которых подойдет к концу в 2030-х.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi