Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Рютте

Йенс Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Марку Рютте.

Йенс Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Марку Рютте, который будет занимать этот пост в течение пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония проходит в штаб-квартире альянса.

По словам Столтенберга, Рютте является прекрасным кандидатом, умеющим находить компромиссы.

Новый генсек в числе своих приоритетов назвал Украину и повышение расходов на оборону НАТО.

Кандидатура экс-премьера Нидерландов Рютте была утверждена странами-членами альянса в июне этого года.