Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Рютте

Йенс Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Марку Рютте, который будет занимать этот пост в течение пяти лет.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония проходит в штаб-квартире альянса.
По словам Столтенберга, Рютте является прекрасным кандидатом, умеющим находить компромиссы.
Новый генсек в числе своих приоритетов назвал Украину и повышение расходов на оборону НАТО.
Кандидатура экс-премьера Нидерландов Рютте была утверждена странами-членами альянса в июне этого года.