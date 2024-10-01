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Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Рютте

Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Рютте Йенс Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Марку Рютте.
Другие страны
1 октября 2024 г. 11:19
Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Рютте

Йенс Столтенберг сегодня передает полномочия генсека НАТО Марку Рютте, который будет занимать этот пост в течение пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония проходит в штаб-квартире альянса.

По словам Столтенберга, Рютте является прекрасным кандидатом, умеющим находить компромиссы.

Новый генсек в числе своих приоритетов назвал Украину и повышение расходов на оборону НАТО.

Кандидатура экс-премьера Нидерландов Рютте была утверждена странами-членами альянса в июне этого года.

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