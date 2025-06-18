Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту

Несмотря на настойчивые вопросы журналистов, однозначных оценок представителей различных структур нет, что не позволяет яснее понять позицию руководства ЕС по данному вопросу и соответственно возможных его действий в сложившейся ситуации.

Евросоюз призывает к дипломатическому решению конфликта между Израилем и Ираном. Между тем уже несколько дней, несмотря на настойчивые вопросы журналистов, однозначных оценок представителей различных структур нет, что не позволяет яснее понять позицию руководства ЕС по данному вопросу и соответственно возможных его действий в сложившейся ситуации.

Как передает европейское бюро Report, на очередном пресс-брифинге в столице европейской политики Брюсселе уполномоченные отвечать на вопросы СМИ, а также сама глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогли разъяснить позицию ЕС относительно эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Отвечая на вопрос о предупреждении Каллас о том, что участие США в ударах по Ирану может привести к расширению регионального конфликта, представитель комиссии Анвар аль-Ануни подтвердил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности поддерживает тесный контакт с американскими коллегами и другими заинтересованными сторонами.

"Как указано в позиции ЕС-27, отраженной в заявлении верховного представителя от имени Евросоюза, призывы к деэскалации и сдержанности, а также к соблюдению международного права обеими сторонами передаются всем собеседникам, с которыми общается верховный представитель", - пояснил аль-Ануни.

На вопрос о возможности смены режима в Иране представитель ЕС четко заявил: "Смена режима не является частью согласованной позиции ЕС". Он подчеркнул, что Евросоюз придерживается комплексного подхода к Ирану для решения всех вызывающих озабоченность вопросов, используя все доступные варианты, включая санкции.

Относительно ударов Израиля по Ирану и их соответствия международному праву, представитель ЕС напомнил: "Европа всегда ясно заявляла, что Иран никогда не должен разрабатывать или приобретать ядерное оружие". Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на прошлой неделе заявило о нарушении Ираном своих обязательств, что представляет угрозу не только для Израиля, но и для всего региона.

Однако очевидно, что такой ответ не дает понимание того, что творится в головах у европейских политиков и в целом есть ли какая-то общая согласованная позиция.



Представители СМИ уже который раз с начала эскалации на Ближнем Востоке и после заявления президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен о праве Израиля на самооборону пытались получить четкий ответ на вопрос, значит ли это, что начало обстрела Ирана со стороны Израиля воспринимается как самооборона и таким образом является обоснованной. Но спикеры вновь ушли от ответа.

Впрочем, разочарование это вызывает не только у прессы. На днях на заседании Европарламента несколько депутатов также выступили с заявлениями, и проведя аналогию с Украиной, спрашивали, почему в случае России это сразу назвали "агрессией", а Израиля – правом на самооборону.

Официальный представитель Еврокомиссии отметил, что позиция президента ясна и соответствует заявлению лидеров G7, которое также подтверждает право Израиля на самооборону, но подчеркивает важность защиты гражданского населения. При этом аккредитованные при комиссии журналисты неоднократно подчеркивали явную несогласованность сдержанного заявления Каллас и достаточно резкого фон дер Ляйен.

На вопрос о том, поддерживает ли ЕС призыв американского лидера Дональда Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана, представитель ЕК ответил: "Мы не комментируем эти заявления. Наша позиция вполне ясна. Дипломатия должна преобладать, и прочная безопасность строится через дипломатию, а не через военные действия".

Представитель ЕС, касаясь конкретных действий Евросоюза в связи с кризисом, отметил, что активирован механизм гражданской защиты для помощи гражданам ЕС, желающим покинуть регион, предложено направить экспертов по гражданской защите для помощи в потенциальных усилиях по обеззараживанию воды, продолжается морская операция для защиты торговых судов от атак хуситов.



Относительно отложенной конференции в Нью-Йорке по реализации решения о двух государствах - Израиля и Палестины - представитель ЕС выразил понимание "законных логистических и связанных с безопасностью причин" переноса и подчеркнул, что ЕС с нетерпением ждет новой даты, поскольку поддерживает решение о двух государствах и призывает все стороны воздерживаться от действий, подрывающих его жизнеспособность.

Отметим, что в следующий понедельник в столице Бельгии пройдет очередное заседание Совета по иностранным делам, где в том числе планируется пересмотр статьи 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

Еще 20 мая верховный представитель/вице-президент Комиссии Европейского союза объявила о начале пересмотра этой статьи, в ходе которого будет оцениваться соблюдение Израилем прав человека и демократических принципов, что является существенным элементом соглашения.

Многие наблюдатели склонны считать, что в свете последних событий вкупе с продолжающейся войной в Газе и гуманитарным кризисом здесь, в конечном итоге это может привести к приостановке действия соглашения.