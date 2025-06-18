Доклад: Азербайджан и Казахстан являются системообразующими странами Шелкового пути

Азербайджан и Казахстан являются системообразующими государствами региона Шелковый путь, способными взять на себя лидерство в решении региональных вызовов.

Азербайджан и Казахстан являются системообразующими государствами региона Шелковый путь, способными взять на себя лидерство в решении региональных вызовов.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитическом докладе о перспективах углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, подготовленного Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) и Институтом развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

"Наиболее прямой, эффективный, безопасный и финансово надежный маршрут безсанкционной связи между Китаем и Европой проходит через Казахстан и Азербайджан. На протяжении последних трех десятилетий руководители Азербайджана и Казахстана демонстрируют стратегическую преемственность, укрепляя двусторонние отношения и развивая союзническое сотрудничество", - подчеркивается в документе.

Азербайджан и Казахстан, согласно докладу, стали системообразующими государствами региона Шелкового пути, обладая растущей международной субъектностью и способностью к формированию объединяющих инициатив.

Авторы документа считают, что неотъемлемой частью данной стратегической инициативы является развитие стремительно укрепляющихся двусторонних отношений между Астаной и Баку. "Укрепляя позиции в этом все более значимом регионе мира, Казахстан и Азербайджан демонстрируют геополитический и геоэкономический подход, который можно охарактеризовать формулой: "предпочтительными математическими операциями являются сложение и умножение, а не вычитание и деление". Такой подход усиливает убежденность в том, что именно эти страны и их соседи по региону Шелкового пути лучше других понимают стоящие перед регионом вызовы и способны взять на себя лидерство в их решении", - подчеркивается в докладе.

Гюльнар Махмудова