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Повестка дня Боннской сессии утверждена благодаря посредническим усилиям Азербайджана

Повестка дня Боннской сессии утверждена благодаря посредническим усилиям Азербайджана В германском городе Бонне начала свою работу 62-я сессия Вспомогательных органов ООН по климату - SB62.
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 19:04
Повестка дня Боннской сессии утверждена благодаря посредническим усилиям Азербайджана

В германском городе Бонне начала свою работу 62-я сессия Вспомогательных органов ООН по климату - SB62.

Как сообщает Report, основная цель Боннской сессии - подготовка к COP30, который пройдет в бразильском городе Белеме.

Одним из ключевых моментов в рамках указанной сессии стал процесс утверждения повестки дня, задержавший работу конференции на два дня. Ситуация была разрешена благодаря поддержке, оказанной Бразилии делегацией Азербайджана. Несмотря на то, что предполагалось согласование повестки дня Бразилией как страной-хозяйкой предстоящего COP30, по ее просьбе делегация Азербайджана провела интенсивные переговоры со всеми сторонами, в результате чего была принята повестка дня.

Исполнительный директор COP30, который пройдет в Бразилии, Ана Амелия Кампос Тони, Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата выразили благодарность Азербайджану за оказанную поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Bonn Sessiyasının gündəliyi Azərbaycanın həyata keçirdiyi vasitəçilik səyləri ilə təsdiqlənib

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