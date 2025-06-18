О нас

Нетаньяху заявил, что провел "теплый разговор" с Трампом

Нетаньяху заявил, что провел "теплый разговор" с Трампом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что накануне провел "теплый разговор" с президентом США Дональдом Трампом, и поблагодарил его за поддержку в свете ударов израильской армии по Ирану.
Другие страны
18 июня 2025 г. 22:55
Нетаньяху заявил, что провел теплый разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что накануне провел "теплый разговор" с президентом США Дональдом Трампом, и поблагодарил его за поддержку в свете ударов израильской армии по Ирану.

Как передает Report, об этом Б. Нетаньяху заявил в ежедневном обращении, которое распространила канцелярия главы правительства.

"Хочу поблагодарить президента Трампа, большого друга Государства Израиль. Благодарю его за поддержку, за то, что встал на нашу сторону, и за ту помощь, которую оказывают США в защите неба Израиля. Мы постоянно общаемся, в том числе вчера вечером. Это был очень теплый разговор. Благодарю президента Трампа за поддержку", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi