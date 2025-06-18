Нетаньяху заявил, что провел "теплый разговор" с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что накануне провел "теплый разговор" с президентом США Дональдом Трампом, и поблагодарил его за поддержку в свете ударов израильской армии по Ирану.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что накануне провел "теплый разговор" с президентом США Дональдом Трампом, и поблагодарил его за поддержку в свете ударов израильской армии по Ирану.

Как передает Report, об этом Б. Нетаньяху заявил в ежедневном обращении, которое распространила канцелярия главы правительства.

"Хочу поблагодарить президента Трампа, большого друга Государства Израиль. Благодарю его за поддержку, за то, что встал на нашу сторону, и за ту помощь, которую оказывают США в защите неба Израиля. Мы постоянно общаемся, в том числе вчера вечером. Это был очень теплый разговор. Благодарю президента Трампа за поддержку", - отметил он.