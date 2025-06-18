Генеральный секретарь ООН призвал Израиль и Иран к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряжённости между Израилем и Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряжённости между Израилем и Ираном

Как сообщает американское бюро Report, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём заявлении выразил крайнюю обеспокоенность продолжающейся военной эскалацией между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке:

"Я срочно призываю к снижению напряжённости и немедленным шагам к прекращению огня", — отметил он.

Генсек подчеркнул, что дальнейшее расширение конфликта на международном уровне может иметь тяжёлые последствия не только для вовлечённых сторон, но и для региональной, а также глобальной безопасности и мира:

"Дополнительное военное вмешательство может привести к серьёзным последствиям не только для участников конфликта, но и для всего региона и международного сообщества".

Антониу Гутерреш решительно осудил катастрофические потери среди мирного населения, ранения, а также разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Он также подчеркнул, что дипломатия остаётся единственным путём урегулирования обеспокоенности, связанной с ядерной программой Ирана и вопросами региональной безопасности:

"Устав ООН — это наша общая основа, созданная для того, чтобы спасти человечество от бедствия войны. Призываю все государства-члены строго соблюдать Устав и нормы международного, включая международное гуманитарное, права. Дипломатия — единственный путь. Предотвращение дальнейшей эскалации — наша общая ответственность".