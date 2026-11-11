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    Президент Украины: Россия исказила ситуацию на Донбассе в ходе переговоров в Абу-Даби

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 02:30
    Президент Украины: Россия исказила ситуацию на Донбассе в ходе переговоров в Абу-Даби

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская делегация на переговорах в Абу-Даби утверждала, будто войска РФ уже взяли под контроль половину остающейся под контролем Киева территории Донбасса.

    Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в социальной сети X, комментируя итоги переговоров с участием представителей Украины, России и США.

    По словам Зеленского, соответствующую информацию ему передала украинская переговорная команда после встреч в Абу-Даби.

    "Когда я получил второй доклад от нашей переговорной команды после их встреч в Абу-Даби, мне сообщили, что российская сторона считает, будто уже взяла под контроль половину территории Донбасса, которая остается под контролем Украины. Об этом совершенно серьезно говорили российские военные и представители разведки", - заявил он.

    Зеленский отметил, что украинская делегация отвергла эти утверждения, сославшись на видеозаписи, фотографии и другие доказательства сохранения контроля над указанными территориями.

    "В этом и проблема. Путин живет в другой реальности. Конечно, он будет рассказывать американцам, что ему понадобится один-два месяца, чтобы полностью взять под контроль восток Украины", - сказал президент Украины.

    При этом Зеленский подчеркнул, что американская сторона подтвердила украинскую оценку ситуации на поле боя.

    По его мнению, существующие разногласия свидетельствуют о необходимости проведения переговоров непосредственно на уровне лидеров государств.

    В качестве одного из вопросов, требующих обсуждения, Зеленский назвал ситуацию вокруг Херсона и территорий на противоположных берегах Днепра.

    "Российская сторона контролирует один берег, украинская - другой. Но люди хотят жить вместе на обоих берегах. Это украинский город. Такие вопросы деликатны, но мы должны о них говорить", - отметил он.

    Украинский лидер также сообщил, что 11 ноября переговорные команды могут обсудить возможность организации встречи на высшем уровне.

    "Не уверен, что Россия готова, но мы поднимем эту тему", - добавил Зеленский.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Абу-Даби (ОАЭ)
    Ukrayna Prezidenti: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Donbasdakı vəziyyəti təhrif edib
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