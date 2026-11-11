Президент Украины: Россия исказила ситуацию на Донбассе в ходе переговоров в Абу-Даби
- 11 ноября, 2026
- 02:30
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская делегация на переговорах в Абу-Даби утверждала, будто войска РФ уже взяли под контроль половину остающейся под контролем Киева территории Донбасса.
Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в социальной сети X, комментируя итоги переговоров с участием представителей Украины, России и США.
По словам Зеленского, соответствующую информацию ему передала украинская переговорная команда после встреч в Абу-Даби.
"Когда я получил второй доклад от нашей переговорной команды после их встреч в Абу-Даби, мне сообщили, что российская сторона считает, будто уже взяла под контроль половину территории Донбасса, которая остается под контролем Украины. Об этом совершенно серьезно говорили российские военные и представители разведки", - заявил он.
Зеленский отметил, что украинская делегация отвергла эти утверждения, сославшись на видеозаписи, фотографии и другие доказательства сохранения контроля над указанными территориями.
"В этом и проблема. Путин живет в другой реальности. Конечно, он будет рассказывать американцам, что ему понадобится один-два месяца, чтобы полностью взять под контроль восток Украины", - сказал президент Украины.
При этом Зеленский подчеркнул, что американская сторона подтвердила украинскую оценку ситуации на поле боя.
По его мнению, существующие разногласия свидетельствуют о необходимости проведения переговоров непосредственно на уровне лидеров государств.
В качестве одного из вопросов, требующих обсуждения, Зеленский назвал ситуацию вокруг Херсона и территорий на противоположных берегах Днепра.
"Российская сторона контролирует один берег, украинская - другой. Но люди хотят жить вместе на обоих берегах. Это украинский город. Такие вопросы деликатны, но мы должны о них говорить", - отметил он.
Украинский лидер также сообщил, что 11 ноября переговорные команды могут обсудить возможность организации встречи на высшем уровне.
"Не уверен, что Россия готова, но мы поднимем эту тему", - добавил Зеленский.
When I received the second report from our negotiating team after their meetings in Abu Dhabi, they told me that the Russians think and say they have already occupied half of Donbas, which remains under our control. These were military officers, Russian intelligence, and they were serious about it. Our team told them, “We don’t know how you can even say such things. We have video footage, images, other things proving that these areas are under our control.” This is the problem. Putin lives in a different reality. Of course, he will be sharing with the Americans that he needs one or two months to fully occupy the east of Ukraine. I can draw a picture for him too where I fully occupy Russia. But it’s not true. What was good is that the American side confirmed the Ukrainian assessment of what is happening on the battlefield. This is why we need to sit and speak at the level of leaders. There are a lot of questions. Like we spoke about the city of Kherson that is divided by the river today. The Russians control one bank, we control the other. But people want to live united on both banks. This is a Ukrainian city. Such issues are sensitive, but we have to speak about them. I think that tomorrow the teams will discuss the possibility of meeting at the level of leaders. I'm not sure that Russia is ready, but we will raise this topic. From a conversation with journalists.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026