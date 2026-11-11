Ukrayna Prezidenti: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Donbasdakı vəziyyəti təhrif edib
- 11 noyabr, 2026
- 02:41
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Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Əbu-Dabidəki danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyəti Rusiya qoşunlarının Kiyevin nəzarətində qalan Donbas ərazisinin yarısını artıq öz nəzarətinə götürdüyünü iddia edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri "X" sosial şəbəkəsində danışıqların yekunlarını şərh edərkən bildirib.
Zelenskinin sözlərinə görə, müvafiq məlumatı ona Əbu-Dabidəki görüşlərdən sonra Ukraynanın danışıqlar komandası çatdırıb.
"Əbu-Dabidəki görüşlərindən sonra danışıqlar komandamızdan ikinci hesabatı aldıqda mənə bildiriblər ki, Rusiya tərəfi guya Ukraynanın nəzarətində qalan Donbas ərazisinin yarısını artıq öz nəzarətinə götürdüyünü hesab edir. Rusiya hərbçiləri və kəşfiyyat nümayəndələri bu barədə tamamilə ciddi şəkildə danışıblar", - o bildirib.
Zelenski qeyd edib ki, Ukrayna nümayəndə heyəti qeyd olunan ərazilər üzərində nəzarətin qorunub saxlanmasını sübut edən videoyazılara, fotoşəkillərə və digər dəlillərə istinad edərək bu iddiaları rədd edib.
"Problem də elə bundadır. Putin başqa reallıqda yaşayır. Əlbəttə, o, amerikalılara Ukraynanın şərqini tamamilə nəzarətə götürmək üçün ona bir-iki ay lazım olacağını danışacaq", - Ukrayna Prezidenti deyib.
Bununla yanaşı, Zelenski vurğulayıb ki, ABŞ tərəfi döyüş meydanındakı vəziyyətlə bağlı Ukraynanın qiymətləndirməsini təsdiqləyib.
Onun fikrincə, mövcud fikir ayrılıqları danışıqların birbaşa dövlət liderləri səviyyəsində aparılmasının zəruriliyindən xəbər verir.
Zelenski müzakirə tələb edən məsələlərdən biri kimi Xerson və Dneprin əks sahillərindəki ərazilər ətrafındakı vəziyyəti qeyd edib.
"Rusiya tərəfi bir sahilə, Ukrayna isə digərinə nəzarət edir. Lakin insanlar hər iki sahildə birlikdə yaşamaq istəyirlər. Bu, Ukrayna şəhəridir. Belə məsələlər həssasdır, lakin biz onlar haqqında danışmalıyıq", - o qeyd edib.
Ukrayna lideri həmçinin bildirib ki, noyabrın 11-də danışıqlar komandaları ali səviyyədə görüşün təşkili imkanını müzakirə edə bilərlər.
"Rusiyanın hazır olduğuna əmin deyiləm, lakin biz bu mövzunu qaldıracağıq", - Zelenski əlavə edib.
When I received the second report from our negotiating team after their meetings in Abu Dhabi, they told me that the Russians think and say they have already occupied half of Donbas, which remains under our control. These were military officers, Russian intelligence, and they were serious about it. Our team told them, “We don’t know how you can even say such things. We have video footage, images, other things proving that these areas are under our control.” This is the problem. Putin lives in a different reality. Of course, he will be sharing with the Americans that he needs one or two months to fully occupy the east of Ukraine. I can draw a picture for him too where I fully occupy Russia. But it’s not true. What was good is that the American side confirmed the Ukrainian assessment of what is happening on the battlefield. This is why we need to sit and speak at the level of leaders. There are a lot of questions. Like we spoke about the city of Kherson that is divided by the river today. The Russians control one bank, we control the other. But people want to live united on both banks. This is a Ukrainian city. Such issues are sensitive, but we have to speak about them. I think that tomorrow the teams will discuss the possibility of meeting at the level of leaders. I'm not sure that Russia is ready, but we will raise this topic. From a conversation with journalists.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026